«Nella presidenza di mio padre credo che ci siano stati diversi momenti difficili e di tensione».

Roma – I momenti di maggiore tensione durante la presidenza della Repubblica, il legame mai venuto meno con la Sicilia, la nostalgia per la moglie Marisa e i ricordi di un padre presente, mite e attento all’educazione dei figli. È il ritratto più intimo di Sergio Mattarella quello tracciato dal figlio Bernardo Giorgio in un’intervista a Tv2000, trasmessa nella prima puntata della nuova stagione di Storie d’Italia, il magazine del Tg2000, in onda sabato 21 novembre alle 17.25.

Un racconto che restituisce un’immagine meno istituzionale del capo dello Stato, attraverso i ricordi e le considerazioni di chi lo conosce soprattutto nella sua dimensione familiare. Bernardo Mattarella, docente di diritto amministrativo, ripercorre alcuni dei passaggi più delicati vissuti dal padre durante il suo mandato al Quirinale, soffermandosi non soltanto sulle difficoltà politiche, ma anche sulle tragedie che hanno segnato il Paese.

«Nella presidenza di mio padre credo che ci siano stati diversi momenti difficili e di tensione», racconta. Tra questi ricorda in particolare il periodo successivo alle elezioni politiche del 2018, quando la nuova composizione del Parlamento rese particolarmente complicata la formazione di un governo. «Quei mesi di incertezza e di tensione sono stati particolarmente difficili», spiega.

Ma, secondo il figlio del presidente, le circostanze in cui ha visto il padre maggiormente provato non sono state necessariamente quelle legate alle crisi istituzionali. «I momenti in cui ho visto mio padre più in tensione sono stati forse più per gli incidenti, le catastrofi e le perdite di vite umane rispetto alle tensioni istituzionali», sottolinea.

L’amore per la Sicilia e la vita al Quirinale

Nell’intervista a Tv2000 emerge anche il rapporto speciale che Sergio Mattarella continua ad avere con la Sicilia, la sua terra d’origine. Un legame che resta forte nonostante gli impegni e i vincoli imposti dal ruolo di presidente della Repubblica.

La vita al Quirinale, infatti, comporta inevitabili limitazioni anche nella sfera privata. Gli spostamenti del capo dello Stato richiedono un’organizzazione complessa e un apparato di sicurezza che rende più difficili le occasioni di incontro con familiari e amici. «Lui vive al Quirinale ed esce solo quando è necessario perché ogni suo spostamento richiede tutto un apparato di sicurezza», racconta Bernardo. «È un po’ complesso, quindi tendenzialmente andiamo noi a trovare lui molto più di quanto lui venga da noi».

La nostalgia per la moglie Marisa

Tra i passaggi più personali della testimonianza c’è quello dedicato a Marisa Chiazzese, moglie di Sergio Mattarella, scomparsa nel 2012 a causa di un tumore.

Un legame profondo, che continua a rappresentare una presenza importante nella vita del presidente.Bernardo prova anche a immaginare dove il padre sceglierebbe di andare se potesse muoversi liberamente, senza gli obblighi e le restrizioni legati alla sua carica. Probabilmente tornerebbe in alcuni dei luoghi frequentati insieme alla moglie, spazi legati a ricordi e momenti felici della loro vita insieme. «Andrebbe in uno dei posti in cui è stato con mia madre. Posti che gli ricordano qualche momento particolare, qualche momento particolarmente felice con lei», racconta. E aggiunge: «Se prova nostalgia penso che sia soprattutto di quei momenti vissuti con mia mamma». Il ricordo di un padre mite e sempre presente Infine, Bernardo Giorgio Mattarella torna agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, descrivendo il padre lontano dall’immagine pubblica del presidente. Un uomo mite, poco incline ai rimproveri e convinto che l’educazione dovesse passare soprattutto attraverso l’esempio. «È sempre stato molto vicino a noi figli, è molto mite, ci ha rimproverato sempre il meno possibile», ricorda. «Ha sempre cercato di educarci con l’esempio, piuttosto che dandoci regole o indicazioni». Tra i ricordi più vividi c’è quello degli anni in cui Sergio Mattarella era deputato e trascorreva gran parte della settimana a Roma, lontano dalla famiglia. Il venerdì, però, rientrava a casa e diventava un momento atteso da tutti. «Un momento importante, almeno nei ricordi di ragazzo, è stato quando, durante la nostra adolescenza, mio padre era deputato. Trascorreva buona parte della settimana a Roma e quando il venerdì tornava, tutti lo aspettavamo». Un ritratto familiare che racconta il presidente della Repubblica attraverso gli affetti, le assenze e i ricordi di una vita condivisa, restituendo spazio all’uomo dietro il ruolo istituzionale.

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