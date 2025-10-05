Serie C Basket: Meerkat Scicli cede nel finale, Olimpia Comiso passa 85-75

Scicli – Olimpia Comiso batte Meerkat Scicli 85-75.

Partita vera e intensa al PalaPadua di Ragusa, dove i suricati hanno sfiorato l’impresa contro la più quotata Olimpia Comiso, arrendendosi solo nei minuti finali per 85-75.

Per oltre trentaquattro minuti gli sciclitani hanno giocato alla pari con gli uomini di Ceccato, mostrando carattere, concentrazione e un atteggiamento difensivo ben diverso rispetto all’esordio stagionale.

Il punteggio è rimasto in equilibrio fino alle ultime battute, poi la qualità, la maggiore esperienza e la panchina più lunga di Comiso hanno pesato, con Iurato, Banin e Tartaglia che sono stati decisivi nel break finale che ha chiuso la gara.

Nonostante la sconfitta, in casa Scicli arrivano segnali incoraggianti: Goi si conferma il leader offensivo con 22 punti, bene anche Turtineen (16) e capitan Sorrentino (13), protagonisti di una prova solida e generosa.

Domenica prossima la Meerkat tornerà in campo in trasferta a Gravina, un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza, dove servirà confermare quanto di buono visto contro Comiso.

Tabellini: Goi 22, Turtineen 16, Sorrentino 13, Taino 8, Agbara 6, Derick 5, Garavini 3, Lonatica 2, Manenti, Giannone ne, Statello ne, Ventura ne.

© Riproduzione riservata