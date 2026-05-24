Serie D: colpo dell’Imperia Calcio, il nuovo ds è il modicano Marcello Pitino

Imperia – Il modicano Marcello Pitino è il nuovo direttore sportivo dell’Imperia Calcio, ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D. Un colpo di assoluto rilievo per la società neroazzurra. Pitino, 68 anni, siciliano, di Modica, vanta una lunga esperienza nel calcio professionisto e dilettantistico. Calciatore negli anni ‘80, ha vestito le maglie di Marsala, Leonzio, Siracusa e Trapani. Tra le esperienze più significative tra i professionisti, nel ruolo di direttore sportivo, la cavalcata con il Leonzio (poi Atletico Catania) fino a sfiorare la promozione in B, l’Andria, il Martina, il Barletta, il Catania e il Messina. E la Nocerina, in serie B, dove Pitino ha collaborato a stretto contatto con il mister Geatano Auteri. Nelle ultime tre stagioni Pittino è stato a Novara, Barletta e Modica. Ora l’Imperia, per provare a portare i neroazzurri nuovamente tra i professionisti, obiettivo dichiarato dal neo presidente Giuseppe D’Onofrio, attivissimo su tutti i fronti in questi primi mesi alla guida dell’Imperia.

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