Serre al posto degli ulivi sull’Irminio, dopo lettera a Ragusanews, Sovrintendenza interviene

Scicli – Egregio Direttore della Sovrintendenza di Ragusa,

Desideriamo esprimere il nostro più sincero e profondo ringraziamento per l’attenzione, la prontezza e la determinazione con cui la Sovrintendenza da Lei diretta è intervenuta in merito al grave abuso ambientale recentemente verificatosi nella valle dell’Irminio.

Come gruppo di residenti, imprenditori agricoli e operatori turistici legati a questo territorio, abbiamo accolto con sollievo e gratitudine la vostra tempestiva azione di tutela di un’area tanto delicata quanto preziosa sotto il profilo ambientale, archeologico e culturale.

Siamo stati colpiti dalla serietà con cui è stata affrontata la vicenda: dalla rapida ispezione sul posto, alla denuncia formale e dettagliata indirizzata a tutte le autorità competenti, inclusa la Procura della Repubblica. Abbiamo avuto modo di apprezzare personalmente, nel corso dell’incontro che ci è stato gentilmente concesso presso i vostri uffici, l’impegno diretto e trasparente del Direttore, dell’Avvocato e dell’Architetto della Sovrintendenza.

Sapere che un’istituzione come la vostra si è attivata con tanto rigore e senso di responsabilità, decisa a perseguire il ripristino del terreno e la rimozione delle serre abusive, è per noi motivo di grande fiducia. La valle dell’Irminio è un bene comune da custodire con cura, e il vostro intervento ha dimostrato che la legalità e la tutela del paesaggio non sono principi astratti, ma valori concreti, difesi con forza dalle istituzioni.

Con questa lettera vogliamo esprimere, a nome di tutta la comunità che rappresentiamo, la nostra più sentita riconoscenza e il nostro pieno sostegno alla vostra azione.

Con stima e gratitudine,

Il gruppo di residenti, imprenditori agricoli e operatori turistici della valle dell’Irminio.

