Condividi "Sette intossicati dopo avere mangiato tonno: uno è grave" sui social

Palermo – Sette persone sono ricoverate in diversi ospedali di Palermo per una sospetta intossicazione alimentare dopo aver consumato tonno rosso.

Uno dei pazienti è in Terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia, mentre gli altri sono sotto osservazione nei pronto soccorso del Civico, dell’Ingrassia e del Policlinico.

Tre degli intossicati appartengono allo stesso nucleo familiare.

I carabinieri del Nas di Palermo, guidati dal tenente colonnello Luigi Pacifico, hanno individuato la pescheria da cui proveniva il prodotto ittico.

Nella giornata di ieri l’esercizio commerciale ha venduto oltre 200 chilogrammi di tonno rosso con regolare tracciabilità.

I militari del Nucleo antisofisticazioni, insieme ai colleghi della stazione Olivuzza, hanno inoltre sequestrato un esemplare che stava per essere immesso in commercio.

I clienti hanno manifestato nell’immediato nausea e altri disturbi tipici di un avvelenamento alimentare, presentandosi nei pronto soccorso cittadini.

Si ipotizza un’elevata concentrazione di istamina, una sostanza tossica che deriva dalla degradazione delle carni del tonno e che, a dosi consistenti, può provocare la cosiddetta sindrome sgombroide, con sintomi simili a quelli di una reazione allergica.

Sulle cause dell’accaduto indagano i carabinieri del Nas e il comando provinciale di Palermo.

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