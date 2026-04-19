Sfilata Pucci, festa privata al Castello Maniace in Ortigia: 500 privilegiati

Una scelta discutibile.
di Redazione
Siracusa – Emilio Pucci sceglie Siracusa e ambienta la presentazione della collezione “Alba” nella suggestiva Grotta dei Cordari, all’interno del Parco Archeologico della Neapolis, in linea con una tendenza ormai consolidata ovvero trasformare luoghi di straordinario valore storico e paesaggistico in scenografie per eventi di alta moda.
L’idea di utilizzare la sala ipostila del Castello Maniace per un after dinner lascia perplessi e apre una riflessione sull’utilizzo dei beni archeologici e sulle concessioni della Soprintendenza. Una festa privata con musica dance per 500 persone.
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