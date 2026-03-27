Sfollato di Niscemi entra in casa in zona rossa e manda video su Facebook

Niscemi, Caltanissetta – La polizia ha denunciato a Niscemi un uomo che in due occasioni ha violato l’ordinanza sindacale, facendo accesso nella sua casa a ridosso del costone della frana, all’interno della quale ha girato dei video poi postati sui social network.

L’episodio si è verificato lo scorso 17 marzo: una volta dentro casa, lo sfollato, mettendo a rischio la sua stessa incolumità, ha fatto un filmato. Dagli accertamenti è emerso un precedente caso di violazione della zona rossa, verificatosi lo scorso mese di gennaio: anche in quell’occasione l’uomo ha girato un video poi postato sui propri canali social.

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