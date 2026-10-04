Sfonda il cancello con l’Alfa e si schianta contro un ulivo

È successi a Penalino.
di Redazione
Comiso -Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo verificatosi nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre lungo la Strada Provinciale 68, l’arteria che collega Vittoria a Pedalino.
La vettura, dopo aver divelto un cancello metallico e parte della recinzione di una proprietà privata, ha proseguito la sua corsa terminando violentemente contro un albero di ulivo.
Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, rimasto ferito.
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