Cronaca
|
04/10/2026 14:23

Sfonda il cancello con l’Alfa e si schianta contro un ulivo

È successi a Penalino.

di Redazione

Meteo: Comiso 25°C Meteo per Ragusa

Comiso -Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo verificatosi nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre lungo la Strada Provinciale 68, l’arteria che collega Vittoria a Pedalino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 00.45 in contrada Salmè, nei pressi della cantina Calì, al chilometro 2,700 circa. Una Alfa Romeo 159 ha improvvisamente perso il controllo della carreggiata, uscendo di strada.

La vettura, dopo aver divelto un cancello metallico e parte della recinzione di una proprietà privata, ha proseguito la sua corsa terminando violentemente contro un albero di ulivo.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, rimasto ferito.

© Riproduzione riservata

Consigliati