Sfregiata la statua dell’Elefantino in piazza della Minerva a Roma: i vandali hanno rotto una zanna

Roma – Ancora un grave episodio di danneggiamento al patrimonio culturale nel centro di Roma. Ignoti hanno rotto una delle zanne dell’elefantino di piazza della Minerva, al Pantheon, e adesso i vigili urbani del I Gruppo Centro stanno dando la caccia ai responsabili.

Non si escludono gruppi di turisti che potrebbero essersi aggrappati alla delicata parte della scultura che alla fine si è staccata. Ma non sono riusciti a portarlo via, perché è stato recuperato. L’episodio potrebbe risalire alla giornata di lunedì scorso.

Il precedente del 2016

Martedì invece sopralluogo della polizia municipale insieme con gli esperti della Soprintendenza capitolina per fare il punto della situazione e far scattare le procedure per l’immediato restauro della scultura. Al tempo stesso analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona per individuare chi è stato a rompere la zanna. Già nel 2016 lo stesso elefantino era stato preso di mira in circostanze analoghe.

