Cronaca
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20/07/2026 15:13

Sfregio alla memoria di Franco Battiato: a imbrattare il murale di Riposto è stato un 31enne

È un ragazzo noto alle forze dell'ordine.

di Redazione

Riposto, Catania – È stato individuato il presunto autore del deprecabile atto di vandalismo posto in danno del murale dedicato a Franco Battiato, a pochi metri dalla casa natale del cantautore ripostese. Si tratta di un 31enne, sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale e destinatario di un ordine restrittivo di dimora nel Comune di Giarre. L’uomo è stato identificato al termine di una attività investigativa svolta dalla Polizia locale di Riposto, e, si è appreso, negli ultimi giorni si era reso responsabile di una serie di episodi di imbrattamento e deturpamento che hanno interessato diversi beni comunali.

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Franco Battiato, vandali sfregiano il murale sul lungomare di Riposto

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Riposto per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto e per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

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