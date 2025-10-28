Sgarbi, è il giorno dell’udienza per l’amministratore di sostegno

Padre e figlia faccia a faccia in Tribunale

Roma – È il giorno dell’udienza per valutare la richiesta di sottoporre ad amministratore di sostegno Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è arrivato al tribunale civile di Roma, dove rivedrà dopo diversi mesi la figlia Evelina.

L’udienza è necessaria per valutare la richiesta di nomina di un amministratore per Vittorio Sgarbi che è stata avanzata dalla figlia Evelina. Secondo lei, il padre non è più in grando di gestire autonomamente i suoi interessi ma il critico d’arte si è opposto alla richiesta. Questa, infatti, è stata reputata da Vittorio falsa e motivata da presunti interessi economi e dispute familiari.

La legge 6/2004 ha introdotto in Italia la figura dell’amministratore di sostengo, uno strumento meno invasivo rispetto all’interdizione. Viene pensato per supportare le persone che non riescono a gestire autonomamente i propri interessi. Il giudice, in udienza, valuterà se la richiesta è basata su un’effettiva preoccupazione per la salute di Vittorio Sgarbi o se, come sostiene il critico, è solamente uno strumento per risolvere dispute familiari e patrimoniali.

In aula sono già arrivati Vittorio Sgarbi ed Evelina, con un’incontro che mancava da mesi. L’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina, ha commentato prima di entrare in aula: «Andiamo lì per tutelare l’uomo, non il personaggio». Attesi anche gli altri due figli, Alba e Carlo, e la compagna, la sorella Elisabetta e la compagna Sabrina Colle.

