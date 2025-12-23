Shopping natalizio, Modica paralizzata nella morsa del traffico

Modica – Chi si trova ad andare a Modica in questi giorni, anche solo per transitarvi, resta intrappolato nel traffico. Colpa dell’assalto natalizio ai negozi (crisi? chi ha detto la parola crisi?) e della fregola di quanti affollano le strade per raggiungere le attività commerciali dove acquistare i regali del Natale.

Purtroppo, e l’incidente al semirimorchio della scorsa settimana ne è la dimostrazione, ci vuole pochissimo a mandare in tilt il sistema viario della città che è baricentrica rispetto allasse viario provinciale, con la Statale 115 e il Ponte Guerrieri.

