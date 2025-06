Showdown, Pietro Finistrella al Mondiale in Abruzzo

Vittoria – C’era anche il campione Pietro Finistrella, originario di Riposto ma da anni cittadino vittoriese, al Mondiale di Showdown ospitato all’Hotel Hermitage di Silvi Marina, in Abruzzo.

Finistrella da anni vive a Vittoria con la moglie, Irene Barone (vittoriese e anche lei atleta) e il loro figlio. Dal mondiale è tornato con un bel risultato: il settimo posto.

Finistrella fa parte della Settecolli Scicli.

Cosa è e come si gioca a Showdown

Lo Showdown è uno sport individuale in cui si affrontano due giocatori non vedenti o ipovedenti protetti da mascherina. Si gioca con guanto, racchetta e pallina sonora. È una disciplina che ricorda il tennistavolo, ma con le dovute differenze. Il tavolo da gioco è rettangolare con angoli arrotondati, la porta e l’area di porta alle due estremità e con uno schermo trasparente al centro del tavolo. Scopo del gioco è quello di colpire la pallina con la racchetta, facendola passare sotto lo schermo, mentre l’avversario attua la difesa, e siglare una rete. Lo Showdown attualmente non fa parte del programma dei Giochi Paralimpici, anche se a livello internazionale sono indetti i Campionati Europei e Mondiali sotto l’egida dell’IBSA (International Blind Sport Federation), mentre in Italia è la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC) che indice ed organizza le principali manifestazioni sportive, tra cui il Campionato Italiano Maschile e Femminile e la Coppa Italia.

