Si aggrava la frana a Niscemi, oltre 1000 sfollati

Disposta l’evacuazione di tutti i residenti nella fascia di 4 chilometri
di Redazione
Niscemi, Caltanissetta – Situazione sempre più critica a Niscemi, il centro nisseno interessato da una frana il cui fronte si è allargato. Sono salite a mille le persone sfollate.
La protezione civile ha disposto l’evacuazione di tutti i residenti nella fascia di 4 km. Il provvedimento riguarda interi quartieri, come Sante Croci, Trappeto e la zona di via Popolo. Sono circa trecento le famiglie trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Chiuse le scuole, non percorribili le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12.
In Comune, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti sta coordinando il centro operativo, in stretto contatto con la protezione civile nazionale e regionale e la prefettura di Caltanissetta. Insieme ai sindaco, i deputati regionali del territorio. “Abbiamo un fronte della frana di almeno quattro chilometri, sempre più ampio – dice Conti – ci sarà una zona rossa con famiglie che non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Dobbiamo rialzarci. Il governo regionale sta predisponendo il provvedimento per la dichiarazione di calamità naturale”.
