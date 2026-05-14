Si ammazzano di botte per uno scambio di sguardi, un denunciato

È un 35enne tunisino.

Santa Croce Camerina – I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno deferito in stato di libertà R.D., 35enne tunisino incensurato, regolare sul territorio nazionale.

Nel pomeriggio di giovedì scorso, 7 maggio, per futili motivi verosimilmente riconducibili ad uno scambio di sguardi sgraditi, due tunisini, coetanei, avrebbero avuto dapprima un alterco, poi sfociato in aggressione fisica nei pressi dell’incrocio tra le vie Roma e Duca d’Aosta del centro camarinense.

Con l’utilizzo di una sorta di frusta rudimentale, creata con un tubo flessibile di gomma vincolato ad un manico di legno con del fil di ferro, il denunciato, ripreso nitidamente dalle immagini di videosorveglianza, sia pubbliche che private dislocate nella zona, nel corso della lite avrebbe colpito più volte il proprio connazionale, pregiudicato, rimasto ferito con graffi ed escoriazioni, giudicate guaribili in 15 giorni.

L’oggetto utilizzato a mo’ di arma dall’aggressore è stato rinvenuto dai Carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare, immediatamente promossa dai militari della locale Stazione non appena informati dal legale della parte offesa, presentatosi in caserma per sporgere querela nei confronti dell’aggressore.

Approfondite le circostanze dell’evento, è dunque scattato il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.

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