Roma – Lungo le facciate esterne dei palazzi, salgono ai piani alti delle palazzine, scavalcano i balconi, forzano le porte finestre ed entrano negli appartamenti per rubare gioielli, denaro e piccoli elettrodomestici.

Sono i ladri acrobati che da qualche giorno stanno colpendo ad Acilia nella zona di San Giorgio. Almeno sei i furti, un paio dei quali non andati a buon fine per la presenza degli inquilini in casa. A segnalarlo sono i residenti che non dormono più sonni tranquilli.

Le testimonianze

«Hanno preso di mira soprattutto gli stabili di edilizia popolare Ater» dicono gli abitanti dove non ci sono oggetti di pregio da portare via. «Si accontentano di qualche decina di euro, lasciata sul tavolo della cucina o del soggiorno per la spesa del giorno dopo. Di qualche gioiello di grande valore affettivo, ma di scarso valore economico». Alcuni giorni fa un inquilino deve aver chiesto aiuto alla polizia di Stato perché abbiamo visto 2 volanti arrivare all’improvviso e gli agenti fare un sopralluogo e dei rilievi».

Secondo i residenti i ladri agirebbero la sera, nemmeno troppo tardi. Tra le «22 e mezzanotte aggiungono con il rischio di trovare ancora svegli gli inquilini». In un paio di occasioni i furti non sono andati a buon fine.

Arrivati sul balcone i topi di appartamento avrebbero notato la luce ancora accesa all’interno dell’abitazione scelta e sarebbero scesi dallo stesso tubo del gas da cui erano saliti, mentre in un’altra occasione avrebbero svegliato un’intera famiglia e sarebbero fuggiti, rimanendo con un pugno di mosche in mano.

Durante il giorno la situazione nella zona sarebbe tranquilla, stando sempre a quanto riferiscono gli abitanti: «C’è troppo movimento proseguono e verrebbero notati subito.

La sera tardi in strada c’è molta meno gente soprattutto adesso che le temperature iniziano a essere più basse e riescono, evidentemente, a passare inosservati. Poi nelle case c’è la tv accesa e il volume riesce a coprire i rumori mentre si arrampicano dai tubi del gas».

Un fenomeno, quello dei ladri acrobati, che nella zona di San Giorgio non si verificava da decenni, da quando hanno interrotto “l’attività” un paio di uomini, chiamati “scavalcatori” che si arrampicavano sui balconi, forzavano le finestre e entravano negli appartamenti, portando via tutto ciò che trovavano.

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