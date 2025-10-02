Si cerca ancora Marianna, trascinata dalla furia dell’acqua durante il temporale. Ha 3 figli

La donna è sposata ed è mamma di 3 figli

Favara, Agrigento – Si cerca ancora a Favara Marianna Bello, la 38enne travolta e trascinata via dalla violenza dell’acqua durante il nubifragio che si è abbattuto ieri sulla città. La donna è sposata ed è mamma di 3 figli. Durante il temporale si trovava in via Sottotenente Bosco: è scesa dalla macchina nel tentativo di mettersi in salvo, ma l’acqua l’ha trascinata via. Oltre ai pompieri sommozzatori, alle ricerche collaborano i familiari della donna, cittadini e anche il sindaco Antonio Palumbo.

