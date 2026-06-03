Si chiama Donald Trump, ma è un bufalo

Un bufalo del Bangladesh, soprannominato “Donald Trump” per il suo lungo pelo biondo, è stato risparmiato dal sacrificio dopo essere diventato famoso, e verrà invece accudito allo zoo nazionale. Il Bangladesh, nazione a maggioranza musulmana con 170 milioni di abitanti, celebra giovedì l’Eid al-Adha, la «festa del sacrificio». Il toro di 700 chilogrammi, un raro bufalo albino con una lunga chioma di pelo chiaro, doveva essere macellato per la festività. Ma poche ore prima che venisse ucciso il governo è intervenuto per salvare l’animale.

Il curatore dello zoo nazionale, Atiqur Rahman, ha dichiarato che sarà ben accudito. «Abbiamo predisposto un recinto per il bufalo albino e gli abbiamo assegnato un custode», ha detto Rahman all’Afp. «Sarà messo in quarantena per due settimane.” In Bangladesh, folle di persone si erano radunate per scattare fotografie con l’animale.

Si prevede che oltre 12 milioni di capi di bestiame, tra cui capre, pecore, mucche e bufali, saranno sacrificati durante questa festività, un’occasione rara per molte famiglie povere di consumare carne.

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