Si chiama Neos Vltra il museo all’aperto di Land Art che apre solo all’imbrunire

Vittoria – C’è qualcosa di straordinariamente irrazionale nella scelta di un milanese di creare un museo all’aperto al farsi della sera nella campagna che da Vittoria digrada verso Comiso.

Si chiama Neos Vltra, la prima parola è greca, la seconda è latina, ed è un grande parco agricolo attorno a Villa Yulia, dimora di Roberto Riccio che deve il nome della domus alla memoria della madre dell’imprenditore.

“Oltre il nuovo” è la promessa e il manifesto di Riccio, già Ceo dell’Istituto Marangoni, celebre scuola di moda e design, artista egli stesso e mecenate che qui in Sicilia ha deciso di vivere sei mesi l’anno alternando la sua permanenza nell’isola con quella in Laguna a Venezia.

Le lande in cui è approdato sono in terra di Vittoria dove in un parco di 20 mila metri quadrati ha creato un parco culturale a cielo aperto incentrato su arte contemporanea, botanica e ricerca spirituale.

Sabato 10 ottobre ha aperto questo spazio di contemplazione al pubblico con una programmazione insolita: il museo sarà visitabile ogni venerdì, sabato e domenica, all’imbrunire.

In questo spazio del vespro campeggiano diverse opere di land art, alcune monumentali, altre che diventano esse stesse parte del paesaggio, non tutte di pari forza poetica.

Il percorso attraverso cui scoprire queste installazioni è lungo quasi un chilometro, segnato a terra da sentieri in pietrisco che indicano le tappe del rosario di questa esperienza mistica.

Le opere si illuminano al passaggio dello spettatore e talora emanano una colonna sonora o un suono di accompagnamento appena sfiorate e sono frutto del lavoro di tredici artisti, Riccio compreso. Nascono da una residenza d’artista durata parecchi mesi in cui artisti locali e internazionali si sono misurati col genius loci di contrada Miccichè, via del Mandorlo senza numero.

La mostra inaugurale preceduta dai balli della Agr Dance Akademy di Catania, si intitola Beyond the wall, oltre il muro, e anche stavolta torna l’idea dello scavalcamento di una siepe culturale.

Pietra lavica, terra rossa, ulivi secolari e mandorli dialogano con una stele in ferro ossidato, con una pagoda che ospita le fasi lunari, con una installazione visiva di impronta cinematografica dove campeggia un grande mare.

Il museo all’aperto, al cui fianco nascono i grandi bungalow-suite per ospitare gli artisti stranieri in residenza prolungata, nasce fuori dal quadrilatero magico Noto, borgo di Castelluccio, Ragusa Ibla, Scicli, fuori da quel territorio dove “i foresti” hanno investito negli ultimi venti anni creando ricchezza e valore, economico e culturale.

Quella di Riccio è una scommessa doppia perché pionieristica in un luogo vergine.

Nella successione di opere che aspirano a una spiritualità altra, la sua è in ultima istanza una orazione intima, privata, verso il dialogo culturale fra popoli di lingue e religioni diverse, un canto di pace, nel vespro, all’imbrunire.

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Beyond the Wall, Oltre il muro, mostra inaugurale di NEOS_VLTRA

Artisti in mostra: Roberto Riccio, SexsDreams (Gioele Corradengo), Elisabetta Trombello, Mikel Ayad, Ezio Cicciarella, Enry Mottola, Tatjana Zonca, Marcella Occhipinti, Gianmarco Canzonieri, Mahmoud Abdelmged, Rosa Giombarresi e Sandro Bracchitta.

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