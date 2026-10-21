Si chiamava Alessandro Savona il 17enne morto in un incidente in moto

Alessandro era uno studente del Liceo Scientifico “Fardella-Ximenes”.

Trapani – Si chiamava Alessandro Savona, il ragazzo di appena 17 anni che ha perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto l’altroieri pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri. Una tragedia che ha sconvolto la città, lasciando nel dolore la famiglia, gli amici, i compagni di scuola e quanti conoscevano Alessandro.

Alessandro era uno studente del Liceo Scientifico “Fardella-Ximenes”.

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15, nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani.

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