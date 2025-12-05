Si demolisce il terminal Morandi all’aeroporto di Catania

Catania – La SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica che, a seguito dell’inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi nello scalo di Fontanarossa a Catania, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, tutta l’area di sosta delle fermate BUS verrà trasferita all’interno del Terminal Bus (ex P2). Dal 10 dicembre, dunque, le aree dedicate al trasporto pubblico, di linea e turistico, da e per l’aeroporto di Catania verranno trasferite presso l’area ovest dell’aeroporto.

La demolizione del Terminal Morandi è propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di Sviluppo Aeroportuale. Il nuovo Terminal, insieme ad altri interventi previsti dal Piano di Sviluppo, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, accompagnando le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni.

L’aeroporto di Catania e il futuro della “Morandi”: «Deve essere ristrutturata»

Il terminal Morandi, inaugurato nel 1978, prende il nome dall’ingegnere strutturista Riccardo Morandi, uno dei “maestri” nell’impiego del calcestruzzo armato in Italia. Il nome di Morandi è tornato noto il 14 agosto 2018 quanto a Genova crollò improvvisamente il viadotto Polcevera, meglio noto come “ponte Morandi”.

A Catania è stata fatta in passato una campagna contraria all’abbattimento del terminal.

© Riproduzione riservata