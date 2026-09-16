Si è costituito il cecchino di Roma Prati: è un 50enne disoccupato, Edoardo Ciardiello Crescimanno

Roma – Si è costituito stasera dai carabinieri della compagnia San Pietro il cecchino di via della Giuliana, a Prati, accusato di aver ferito lunedì scorso la scrittrice Cristina Stillitano e forse anche un’altra donna. Si tratta di un 50enne disoccupato, Edoardo Ciardiello Crescimanno. Accompagnato in caserma dal suo legale di fiducia, l’avvocato Giampaolo Balzarelli, l’uomo ha deciso di rimettersi alle decisioni dell’autorità giudiziaria. Il legale ha parlato con il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

A convincerlo a presentarsi è stato l’avvocato Balzarelli, che già della prime ore del mattino ha fatto pressioni sul suo assistito perché scegliesse la strada dell’ammissione di colpa. Non è chiaro perché abbia sparato. L’uomo è apparso confuso. La Procura potrebbe contestare all’uomo il reato di tentato omicidio. Al momento il presunto sparatore è sotto interrogatorio con la pm Alessandra D’Amore.