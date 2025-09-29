Condividi "Si è spento Beppe Tonazzi, il veneziano che ha amato Scicli" sui social

Venezia – All’alba di oggi 29 settembre, festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, si è spento a Venezia il dottor Beppe Tonazzi. Scicli perde un amico che aveva amato tantissimo questa terra, scoprendone gli angoli più segreti, conoscendo tutte le piante e accompagnando gli amici ad ammirarne la bellezza. Saremo in molti a ricordarne la fine intelligenza, la cultura vasta e versatile, la brillante conversazione, l’humour elegante, la professionalità scrupolosa e la generosità dell’animo. Ci mancheranno la sua allegria luminosa e la sua amicizia.

Un’antica antifona della liturgia latina, liturgia a lui tanto cara, cantava al momento dell’ultimo saluto “In paradisum deducant te Angeli”. Chi scrive immagina che al suo arrivo in Cielo, siano stati proprio Michele, il principe degli angeli, Gabriele, che annuncia la salvezza, e Raffaele, il medico di ogni male, ad accogliere il nostro amico là dove è infinita la pace.

Un amico

© Riproduzione riservata