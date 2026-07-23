Cronaca
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23/07/2026 14:06

Si era fatto un selfie davanti all’incendio di Monserrato il 23enne magrebino evaso dai domiciliari e rimesso ai domiciliari

Era evaso ed è tornato ai domiciliari per disposizione del Procuratore di turno.

di Redazione

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Modica – Nel suo telefonino c’era anche un selfie di lui davanti all’incendio della collina Monserrato a Modica. La Polizia ha rinvenuto persino questa prova fra quelle che inchiodano il piromane della pineta di Modica, che ha bruciato per oltre cinque giorni.

L’uomo dopo l’arresto è pure evaso da domiciliari ed è stato arrestato una seconda volta: il Procuratore di turno ha disposto di nuovo i domiciliari per lui.

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Il giovane soffre di problemi psichici.

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