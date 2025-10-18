Si gira a Palermo “Postcards from Italy”, la regista premio Oscar Yu dirigerà la stella spagnola Nicole Wallace

Palermo – Amazon MGM Studios ha annunciato di aver firmato un contratto di esclusiva con Nicole Wallace, la Noah che ha ottenuto fama mondiale con “È Colpa Mia?” ed “È Colpa Tua?”, ma che aveva già fatto parlare di sé per Skam Spagna e altre produzioni spagnole e latinoamericane. E il primo ruolo dopo la firma di questo contratto porterà Wallace a Palermo, per la già annunciata serie tv “Postcards from Italy” (prima presentata come Italian Postcards).

Il primo progetto di Wallace sotto questo accordo sarà dunque il ruolo da protagonista nella serie Original italiana in lingua inglese annunciata la scorsa estate, “Postcards from Italy”, come annunciato durante l’evento di Prime Video Retreat svoltosi a Ibiza per celebrare i successi internazionali presso il pubblico young adult.

La nuova serie “Original Postcards from Italy” è creata Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu (Quiz Lady, Fosse/Verdon, Only Murders in the Building, The Morning Show). “Postcards from Italy” segue le disavventure di Mia, giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Riuscirà una ragazza dell’Upper West Side a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito? La produzione è iniziata a settembre. “Postcards from Italy” è co-prodotta da Amazon MGM Studios e Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Chi è Nicole Wallace, la protagonista di Postcards from Italy

Oltre alla trilogia di Culpables c’è molto altro nel curriculum di Nicole, che, nata e cresciuta a Madrid ma con un padre statunitense, parla perfettamente spagnolo e inglese, e vedremo come se la caverà con l’italiano. Nicole recita anche nella limited series Original cilena di Prime Video, La casa degli spiriti, prodotta da Eva Longoria e in uscita nel 2026, basata sul romanzo acclamato dalla critica di Isabel Allende: Wallace interpreta la giovane “Clara del Valle” insieme a un cast latino stellare che include Alfonso Herrera, Dolores Fonzi e Fernanda Castillo. In precedenza, Nicole ha recitato nella limited series Ni Una Mas – Raising Voices, basata sul romanzo di Miguel Saez Carral, produzione spagnola di Netflix che ha riscosso successo a livello globale. Il ruolo che ha lanciato Nicole è stato quello della serie spagnola Skam Spagna, basata sul popolare teen drama norvegese. Tra i suoi altri crediti cinematografici figura il film Vera di Steffy Argelich. Considerato lo stato attuale, la serie uscirà non prima della seconda metà del 2026, se non nel 2027.

