Si inaugura l’anno scolastico al Plesso Cataudella dell’istituto Vittorini di Scicli

Scicli – Si inaugura il 2 ottobre l’anno scolastico 2026/27 del plesso Cataudella dell’Istituto Vittorini di Scicli.

In quella occasione vi sarà uno spazio “Liberi tra le barriere”, dimostrazioni pratiche di discipline paralimpiche per ipovedenti e ciechi (Showdown e Torball) della ASD “Settecolli Scicli” in collaborazione con FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi).

Il Centro Regionale “Hellen Keller”, Scuola cani guida di Messina i loro cagnolini, farà dimostrazione pratica di mobilità su percorsi a ostacoli.

Al termine, l’esibizione musicale di Cecilia Cocciro, cantante non vedente, accompagnata dal musicista e autore Giuseppe Galfo.

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