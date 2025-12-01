Si innamora di una donna conosciuta su Facebook e la perseguita

Messina – Non si erano mai visti di persona, ma una 55enne bergamasca ha denunciato un 56enne di Messina che, dopo uno scambio di messaggi su una piattaforma di un noto social network, da agosto avrebbe avviato una serie di condotte persecutorie: chiamate e messaggi insistenti, oltre a video — alcuni manipolati con l’uso dell’intelligenza artificiale — inviati a qualsiasi ora, con toni minacciosi.

Temendo per la propria incolumità, la donna si è rivolta ai Carabinieri e ha intrapreso le vie legali. In seguito alla prima querela è scattata immediatamente la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti del 56enne.

Nonostante l’avvertimento, l’uomo avrebbe ripreso con gli stessi comportamenti, costringendo la vittima a tornare alla Stazione dei Carabinieri di Curno. Il 25 novembre, su richiesta della Procura, il gip di Bergamo ha disposto per l’indagato gli arresti domiciliari, eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, che hanno attivato un servizio di vigilanza per monitorarne gli spostamenti.

Il giorno successivo il 56enne è stato sorpreso mentre lasciava la propria abitazione ed è stato arrestato per evasione. La violazione, segnalata alla Procura bergamasca, ha portato a un aggravamento della misura: l’uomo è stato trasferito in carcere. Dovrà rispondere del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

A seguito della denuncia è stato attivato dalla Procura di Bergamo il protocollo “codice rosso”.

