Si lancia dall’auto dopo lite con fidanzato, la giovane si è svegliata dal coma: «Ricordo tutto»

Piazza Armerina, Enna – Sarà ascoltata nelle prossime ore la giovane di Piazza Armerina che, alcuni giorni fa, si sarebbe lanciata dall’auto in corsa del fidanzato riportando un’emorragia cerebrale.

Questa mattina i medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta l’hanno risvegliata dal coma farmacologico, con esito positivo. La diciannovenne avrebbe dichiarato di ricordare tutto ciò che è accaduto la sera dell’episodio.

La prognosi rimane riservata per le prossime ore, ma trapela cauto ottimismo sull’evoluzione del quadro clinico.

L’incidente si era verificato nel pomeriggio di venerdì nel quartiere Canalotto, alla periferia di Piazza Armerina. Secondo una prima ricostruzione, i due fidanzati stavano litigando e, quando il ragazzo le avrebbe detto “ti riaccompagno a casa”, lei avrebbe aperto lo sportello lasciandosi cadere all’esterno della vettura in movimento.

© Riproduzione riservata