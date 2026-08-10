Si ribalta con l’auto: feriti madre e tre figli minorenni

Chiaramonte Gulfi -Un intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa si è reso necessario nella tarda serata di ieri per un incidente stradale lungo la strada Chiaramonte–Monterosso. Intorno alle 21 una Fiat Panda, condotta da una donna di 31 anni e con a bordo i suoi tre figli minori, si è ribaltata dopo aver perso aderenza sull’asfalto. L’impatto ha provocato il cappottamento del veicolo, finito di traverso sulla carreggiata.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’auto, verificando l’assenza di rischi legati a eventuali perdite di carburante o cortocircuiti, e ha collaborato con il personale sanitario per l’estrazione e l’assistenza dei quattro occupanti. La madre e i bambini sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti: le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione, ma i medici hanno ritenuto necessario procedere con ulteriori controlli.

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