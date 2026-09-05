Cronaca
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05/09/2026 23:32

Si ribalta un’auto nelle campagne di Marina di Ragusa

Un caposquadra dei pompieri libero dal servizio ha estratto l'automobilista dalle lamiere.

di Redazione

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Ragusa – Incidente stradale autonomo, nella tarda serata di oggi, in prossimità del locale Silva Suri nelle campagne di Marina di Ragusa. Un’ auto si è ribaltata in maniera autonoma, il conducente è stato affidato alle cure del 118, dopo che è stato aiutato a uscire dall’auto da un caposquadra dei vigili del fuoco libero dal servizio.

È intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di competenza.

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