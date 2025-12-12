Cronaca
|
12/12/2025 13:27

Si sente male mentre pesca, cade in acqua e annega: Angelo Piazza muore a 28 anni

Gli è stato fatale un malore

di Redazione

Porto Empedocle, Agrigento – Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi.

La salma è stata già sottoposta a una primissima ispezione cadaverica da parte del medico legale. I carabinieri e il sostituto procuratore di turno si stanno occupando di accertamenti e indagini. Il giovane si sarebbe sentito male mentre era intento a pescare, cadendo in mare.

