Si smonta la contestata installazione di Ragusa Ibla dedicata al Gagliardi

Ragusa – Un impatto imbarazzante in un sito storico tutelato.

Sono iniziate in queste ore le operazioni di smontaggio dell’installazione temporanea collocata davanti all’Auditorium San Vincenzo Ferreri, nel cuore di Ragusa Ibla. La struttura, realizzata nell’ambito del festival internazionale Barocco & Neobarocco, era stata concepita come un omaggio all’architetto ragusano Rosario Gagliardi, figura simbolo del barocco siciliano e autore di alcune delle opere più rappresentative del Val di Noto.

Fin dalla sua comparsa, l’installazione aveva però acceso un acceso dibattito cittadino. L’opera, progettata dall’architetto Gaetano Manganello, era stata pensata come una rilettura contemporanea dell’eredità culturale e architettonica lasciata da Gagliardi, inserendosi nel programma di eventi che hanno caratterizzato l’edizione 2026 di Barocco & Neobarocco.

La collocazione davanti all’ex chiesa di San Vincenzo Ferreri, uno dei luoghi più iconici del centro storico di Ibla, aveva tuttavia suscitato reazioni contrastanti. Tra residenti, professionisti, operatori culturali e semplici visitatori non sono mancate critiche legate all’impatto visivo dell’opera, definita da alcuni come una sorta di “muro” inserito in un contesto urbano di grande pregio storico e paesaggistico. Le discussioni avevano riguardato anche la leggibilità del messaggio artistico e la capacità dell’installazione di dialogare con il contesto monumentale circostante.

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