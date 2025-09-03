Si sposa ma ha un malore durante il pranzo nuziale. Morto 49enne

Pavia – Un 49enne é morto il giorno del suo matrimonio, nell’agriturismo dove insieme alla sposa, ad amici e parenti, stava festeggiato il lieto evento. E’ successo a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia, localitá in cui sposi e invitati si erano recati dopo il rito civile nel comune di Bornasco. A darne notizia é il quotidiano “La Provincia Pavese”. I due sposi stavano cambiandosi d’abito, quando il 49enne é stato colpito da un malore improvviso. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto. Il 49enne é stato rianimato per oltre un’ora, e poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici peró non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Svelata la causa del decesso

Antimo Squillace, 49 anni, operaio residente a Bornasco, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Sei ore prima era convolato a nozze in municipio con la compagna, Federica Vespo, 31 anni.

Come riporta “La Provincia Pavese”, il malore è sopraggiunto all’agriturismo La Roveda di Montebello della Battaglia, dove era in programma il ricevimento con amici e parenti.

Il neo sposo si stava cambiando d’abito in vista delle fotografie e del brindisi quando si è accasciato improvvisamente al suolo. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per circa un’ora, riuscendo a trasportarlo ancora in vita all’ospedale San Matteo di Pavia.

Le sue condizioni, però, erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La coppia si era unita in matrimonio la mattina stessa, alle 11, nella sala comunale di Bornasco. A celebrare il rito civile era stato il consigliere comunale Amilcare Nardi, in rappresentanza dell’amministrazione. Dopo la cerimonia civile e il bacio di rito, gli sposi avevano raggiunto la location scelta per il rinfresco.

Secondo quanto riferito dai presenti, Antimo Squillace non soffriva di particolari problemi di salute e nulla lasciava presagire la tragedia.

