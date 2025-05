Si sveglia dal coma e fugge nudo dall’ospedale: fermato dalla polizia

Milazzo, Messina – Un uomo ricoverato all’ospedale “Fogliani” di Milazzo si è improvvisamente svegliato dallo stato di coma e dopo alcuni momenti di tensione ha deciso di lasciare il reparto di Terapia intensiva dopo aver strappato i fili che lo collegavano alle macchine, senza che nessuno riuscisse a fermarlo.

Praticamente nudo (solo un pannolone ai fianchi) è uscito dall’ospedale: all’esterno, sulla strada principale di Grazia, è stato notato da due ragazze che hanno dato l’allarme. L’uomo, poco dopo, è stato fermato dalla polizia e dai carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto.

La vicenda ha, innanzitutto, aperto tanti interrogativi sulla sicurezza del reparto e la gestione dei pazienti in condizioni critiche. Come è possibile – si afferma – eludere la sorveglianza e lasciare l’ospedale con tanta facilità?

Dubbi che hanno indotto il deputato Matteo Sciotto a chiedere con una nota alla direzione dell’ospedale “chiarimenti immediati”. «Presenterò – dice – però una interrogazione parlamentare per capire come sia possibile che un paziente in quelle condizioni sia riuscito ad allontanarsi senza che nessuno intervenisse».

