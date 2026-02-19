Si sveglia dal coma la 18enne di Monterosso Almo vittima di un incidente in viale delle Americhe a Ragusa

Ragusa – Si è svegliata dal coma la ragazza 18enne di Monterosso Almo vittima di un gravissimo incidente stradale in viale delle Americhe a Ragusa la notte tra il 23 e il 24 gennaio. La giovane è stata per quasi un mese nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II dopo che l’auto su cui viaggiava si era ribaltata. L’amico alla guida, un 21enne di Vizzini, è stato denunciato dai carabinieri perchè trovato con un tasso alcolemico alto.

La ragazza, per cui tante preghiere si erano levate durante le ore successive al sinistro, sarà trasferita in un centro riabilitativo di Messina.

