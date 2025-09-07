Siccità, a rischio la raccolta del pistacchio di Bronte

Bronte, Catania – «Un’emergenza idrica senza precedenti sta rendendo difficile l’inizio della tradizionale raccolta biennale del pistacchio verde di Bronte dop, cuore pulsante dell’economia agricola». A lanciare l’allarme è l’amministrazione comunale della cittadina del Catanese. Secondo quanto denunciato nel comunicato stampa diffuso, proprio nel momento in cui centinaia di famiglie si sono trasferite nelle campagne per iniziare il raccolto del pistacchio di Bronte, l’Acoset ha deciso di interrompere l’erogazione di acqua nei rubinetti di buona parte delle contrade rurali, rendendo impossibile il soggiorno in campagna. Una situazione che ha subito scatenato le proteste di agricoltori e produttori.

«La causa del disservizio – fanno sapere – sarebbe da imputare a un drastico calo della portata del pozzo di Maniace, che si sarebbe ridotta da 150 a soli 60 litri al secondo». Una spiegazione che non ha soddisfatto l’amministrazione comunale, nemmeno il sindaco Pino Firrarello, né i proprietari delle abitazioni rurali, che si trovano ora a fronteggiare una situazione insostenibile.

