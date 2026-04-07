Sicilbanca, Fondazione Sicana e SOS Sicilia Centrale: siglato l’accordo per interventi culturali e ambientali sul territorio

Caltanissetta – Un’alleanza tra credito cooperativo e associazionismo per tradurre la tutela culturale e ambientale in azioni concrete sul territorio: è il protocollo d’intesa siglato tra SICILBANCA, Fondazione Sicana e le associazioni riunite sotto la sigla SOS Sicilia Centrale, che punta a sostenere progetti e interventi nelle comunità di Caltanissetta ed Enna.

Fanno parte della rete SOS Sicilia Centrale: Pro Loco Caltanissetta APS, Alchimia, Associazione Archeologica Nissena, Italia Nostra APS, Comitato di zona Gibil Gabib, SiciliAntica, Società Dante Alighieri – Comitato di Caltanissetta e Studi Storici Siciliani, realtà attive nella tutela e valorizzazione del territorio.

L’accordo nasce da un percorso già avviato sul piano culturale e progettuale, a partire dalle riflessioni contenute nel volume SOS Sicilia Centrale, un territorio ferito tra criticità e potenzialità, che ha documentato lo stato dei beni culturali e ambientali locali, evidenziandone criticità e prospettive di rilancio. Da queste analisi si sviluppa una strategia condivisa che integra il modello cooperativo del credito, la funzione filantropica della Fondazione Sicana e il radicamento territoriale delle associazioni, con l’obiettivo di dare continuità agli interventi e rafforzarne l’impatto.

Il protocollo introduce strumenti operativi: sostegno a progetti annuali, promozione di iniziative culturali e sociali, accesso a strumenti finanziari dedicati e supporto nella costruzione di reti locali capaci di garantire continuità progettuali.

«Per una banca di credito cooperativo come SICILBANCA, il legame con il territorio si traduce ogni giorno in responsabilità e presenza concreta. Con questo protocollo mettiamo a sistema risorse economiche, competenze e relazioni per sostenere progetti capaci di incidere sul piano culturale, sociale ed economico. Insieme alla Fondazione Sicana vogliamo rafforzare un modello che trasformi la tutela culturale e ambientale in opportunità di crescita per le comunità», afferma Giuseppe Di Forti, Presidente di SICILBANCA e Fondazione Sicana.

Gli obiettivi: tutela, partecipazione e crescita

Il protocollo, siglato e presentato ufficialmente martedì 7 aprile nella sede di SICILBANCA, si articola lungo direttrici operative definite: