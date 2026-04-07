Economia
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07/04/2026 16:36

Sicilbanca, Fondazione Sicana e SOS Sicilia Centrale: siglato l’accordo per interventi culturali e ambientali sul territorio

Un modello di collaborazione tra credito cooperativo e associazionismo per generare valore sociale e sviluppo.

di Redazione

Caltanissetta – Un’alleanza tra credito cooperativo e associazionismo per tradurre la tutela culturale e ambientale in azioni concrete sul territorio: è il protocollo d’intesa siglato tra SICILBANCA, Fondazione Sicana e le associazioni riunite sotto la sigla SOS Sicilia Centrale, che punta a sostenere progetti e interventi nelle comunità di Caltanissetta ed Enna.

Fanno parte della rete SOS Sicilia Centrale: Pro Loco Caltanissetta APS, Alchimia, Associazione Archeologica Nissena, Italia Nostra APS, Comitato di zona Gibil Gabib, SiciliAntica, Società Dante Alighieri – Comitato di Caltanissetta e Studi Storici Siciliani, realtà attive nella tutela e valorizzazione del territorio.

L’accordo nasce da un percorso già avviato sul piano culturale e progettuale, a partire dalle riflessioni contenute nel volume SOS Sicilia Centrale, un territorio ferito tra criticità e potenzialità, che ha documentato lo stato dei beni culturali e ambientali locali, evidenziandone criticità e prospettive di rilancio. Da queste analisi si sviluppa una strategia condivisa che integra il modello cooperativo del credito, la funzione filantropica della Fondazione Sicana e il radicamento territoriale delle associazioni, con l’obiettivo di dare continuità agli interventi e rafforzarne l’impatto.

Il protocollo introduce strumenti operativi: sostegno a progetti annuali, promozione di iniziative culturali e sociali, accesso a strumenti finanziari dedicati e supporto nella costruzione di reti locali capaci di garantire continuità progettuali.

«Per una banca di credito cooperativo come SICILBANCA, il legame con il territorio si traduce ogni giorno in responsabilità e presenza concreta. Con questo protocollo mettiamo a sistema risorse economiche, competenze e relazioni per sostenere progetti capaci di incidere sul piano culturale, sociale ed economico. Insieme alla Fondazione Sicana vogliamo rafforzare un modello che trasformi la tutela culturale e ambientale in opportunità di crescita per le comunità», afferma Giuseppe Di Forti, Presidente di SICILBANCA e Fondazione Sicana.

Gli obiettivi: tutela, partecipazione e crescita
Il protocollo, siglato e presentato ufficialmente martedì 7 aprile nella sede di SICILBANCA, si articola lungo direttrici operative definite:

  • tutela dei beni culturali, storici e ambientali, con particolare attenzione ai siti a rischio
  • promozione di percorsi sostenibili per le comunità locali
  • rafforzamento della cittadinanza attiva
  • costruzione di sinergie tra pubblico, privato e associazionismo

«Le associazioni rappresentano un presidio fondamentale di partecipazione e conoscenza del territorio. Sostenere la loro attività significa creare le condizioni perché le comunità diventino protagoniste dei processi di tutela e crescita», sottolinea Cettina Blando, Segreteria della Fondazione Sicana.

Dalla strategia all’azione: il Monumento ai Caduti

Un primo intervento è già operativo. La valorizzazione del Monumento ai Caduti di Caltanissetta rappresenta infatti una delle prime azioni avviate nell’ambito del protocollo.

L’iniziativa si concentra sulla riqualificazione culturale e didattica del sito, con l’obiettivo di restituirlo alla fruizione pubblica e inserirlo in un più ampio circuito territoriale. Al centro, la realizzazione di un percorso tematico sui luoghi della città colpiti dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, finora poco valorizzati e oggi oggetto di una rilettura in chiave educativa e turistica. È prevista inoltre la creazione di un museo sui due conflitti mondiali, nelle vicinanze del monumento.

Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni, attraverso un concorso letterario destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza della storia locale e il senso di appartenenza.

Un’alleanza aperta e orientata al futuro

Il protocollo si configura come uno strumento dinamico e aperto, che consente l’adesione a tutte le realtà associative che condividono gli stessi obiettivi di tutela e valorizzazione.

Un modello che punta a consolidare nel tempo una rete stabile tra credito cooperativo e associazionismo, per generare progettualità condivise e interventi continuativi. «Mettere in relazione competenze, risorse e visioni significa costruire un percorso concreto di crescita per il territorio. Questo protocollo rappresenta per noi un impegno che guarda al futuro, con l’obiettivo di trasformare la tutela culturale e ambientale in un’opportunità reale di valore culturale e sociale», concludono i rappresentanti delle associazioni di SOS Sicilia Centrale.

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