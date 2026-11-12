Condividi "Sicilia, 10mila euro all’anno per chi si laurea con 110 e lode e resta sull’isola" sui social

Palermo – Diecimila euro per tre anni ai giovani che si laureano con 110 e lode e decidono di rimanere in Sicilia. È la misura proposta dal governo regionale guidato da Renato Schifani per cercare di contenere la fuga dei giovani verso altre regioni italiane o verso l’estero. La proposta, chiamata “Giovani talenti Sicilia”, si rivolge ai laureati più meritevoli a cui andranno in totale 30mila euro nell’arco di 36 mesi, a patto che mantengano la residenza in Sicilia per tutto il periodo in cui verrà erogato il bonus. Per finanziare il contributo, sono previsti 10 milioni di euro all’anno per ciascuno dei tre anni di programmazione. La misura è contenuta nella Finanziaria 2027 che ha ricevuto il primo sì nella seduta della giunta di martedì 10 novembre e che prevede interventi, oltre che sui giovani, anche su crescita, lavoro, imprese, famiglie e fasce più fragili della popolazione.

Quali sono i requisiti

Potranno accedere al contributo i laureati che conseguono il titolo con votazione di 110 e lode. Le somme saranno a fondo perduto e potranno essere spese senza dover rendicontare come vengono utilizzate. Al momento non è chiaro se la misura sarà retroattiva e se è previsto un limite di età per i possibili beneficiari. Piuttosto chiaro invece l’obiettivo: il governo regionale, attraverso il bonus, punterebbe a incentivare l’avvio di attività imprenditoriali sul territorio. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Sempre sul fronte universitario la manovra prevede altri 10 milioni di euro annui per abbattere gli interessi sui mutui contratti dalle università per la riqualificazione degli spazi destinati agli studenti. In questo modo la Regione punta a rafforzare la qualità delle strutture universitarie, garantendo una migliore offerta a livello di formazione, di servizi e di ambienti adeguati.

Si attende l’ok definitivo Il bonus per i neolaureati meritevoli però non è ancora disponibile. Dopo l’ok della giunta la misura deve ora passare all’esame dell’Assemblea regionale siciliana. Dopo l’approvazione definitiva sarà possibile conoscere nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda e per ottenere il sostegno.

“Valorizzare i talenti” “Con questa manovra proseguiamo nel percorso di crescita e sviluppo della Sicilia, mettendo a disposizione risorse importanti per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo”, dice il presidente della Regione, Renato Schifani, “il risanamento dei conti pubblici realizzato dal nostro governo ci consente oggi di programmare nuovi interventi, con particolare attenzione ai giovani, al lavoro, alle famiglie e alle imprese. Vogliamo costruire una Sicilia capace di offrire opportunità, valorizzare i propri talenti e consolidare i risultati economici raggiunti in questi anni”.

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