Sicilia, aeroporti chiusi e Stretto di Messina al collasso. Com’è difficile, amore mio, tornare in questa terra

Messina – L’odissea dei viaggiatori diretti in Sicilia si arricchisce di un altro capitolo. Come se non bastassero i disagi provocati dall’attività dell’Etna, le difficoltà all’aeroporto di Catania-Fontanarossa e i collegamenti ferroviari insufficienti, anche lo Stretto di Messina si trasforma in un gigantesco imbuto.

A Villa San Giovanni, così come a Messina, gli automobilisti sono costretti ad affrontare attese che arrivano ad almeno due ore prima di poter attraversare lo Stretto. Le code si allungano, il traffico rallenta e la pazienza di viaggiatori, pendolari, famiglie e autotrasportatori viene messa a dura prova.

Una situazione che, secondo le numerose segnalazioni raccolte dal Comitato autotrasportatori libera concorrenza della Regione Sicilia, non riguarda soltanto le giornate di maggiore afflusso legate al Ferragosto, ma rappresenta un problema ormai quotidiano.

La denuncia degli autotrasportatori: “I Tir rimangono incastrati”

Il Comitato ha rilanciato una segnalazione relativa a quanto accaduto intorno alle ore 13, nella zona degli imbarchi di Villa San Giovanni.

Il racconto descrive una situazione particolarmente critica:

«Come sempre, i TIR rimangono incastrati nel tratto sotto il ponte: due mezzi pesanti insieme non riescono a girare. Ai lavori in corso si aggiungono file chilometriche».

A rendere ancora più pesante il quadro, secondo la denuncia, ci sarebbe anche una gestione disomogenea degli accessi alle navi:

«Inoltre, non vengono rispettati i turni di accesso alle navi. Ci sono file che scorrono più velocemente e altre che rimangono completamente ferme».

Il risultato, sempre secondo la segnalazione, è una situazione paradossale per chi aspetta da ore:

«Così capita che chi arriva dopo riesca a imbarcarsi, mentre chi è arrivato prima resta a terra perché il traghetto parte o perché ha già raggiunto la capienza massima».

Una denuncia pesante, che fotografa le difficoltà affrontate ogni giorno da chi attraversa lo Stretto per motivi di lavoro. I mezzi pesanti, in particolare, si trovano a dover gestire spazi di manovra ridotti, cantieri, percorsi congestionati e tempi di attesa che possono compromettere la programmazione delle consegne e l’intera organizzazione del trasporto su gomma.

File, cantieri e imbarchi: un sistema che non regge

La presenza contemporanea di lavori in corso e traffico intenso rischia di aggravare ulteriormente le criticità. I Tir, per le loro dimensioni, hanno bisogno di spazi adeguati per le manovre, ma il tratto indicato dagli autotrasportatori non sembrerebbe garantire condizioni sufficienti per consentire un deflusso ordinato dei mezzi.

Ne derivano file chilometriche, rallentamenti e una gestione che, secondo le testimonianze, non sempre garantirebbe il rispetto dell’ordine di arrivo. Per gli automobilisti e per gli autotrasportatori, l’attesa non è soltanto una perdita di tempo: significa affrontare costi aggiuntivi, ritardi nelle consegne, maggiori consumi e il rischio di perdere coincidenze o ulteriori partenze.

Il Comitato sottolinea che quella relativa a Villa San Giovanni è soltanto una delle tante segnalazioni ricevute ogni giorno da cittadini e operatori del trasporto.

Dall’aeroporto ai traghetti, fino ai treni: la Sicilia resta isolata

Il caos nello Stretto arriva in un momento già particolarmente complesso per la mobilità siciliana. L’attività dell’Etna ha determinato ripercussioni sul traffico aereo e sull’operatività di Catania-Fontanarossa, mentre sulle strade e nei porti l’aumento degli spostamenti legato alle vacanze estive sta mettendo sotto pressione collegamenti già fragili.

Anche il trasporto ferroviario non sembra offrire una soluzione efficace. I posti disponibili sui treni sono limitati e, in molti casi, difficili da trovare. A questo si aggiungono i problemi strutturali della rete siciliana, che continua a scontare l’assenza del doppio binario su ampie tratte, con conseguenze inevitabili sulla frequenza, sulla capacità e sulla puntualità dei collegamenti.

Per chi deve viaggiare, le alternative si riducono quindi drasticamente: affrontare ore di coda in autostrada, attendere l’imbarco sul traghetto oppure tentare la strada del treno, spesso senza trovare posto o dovendo fare i conti con collegamenti non adeguati.

Non è più un’emergenza stagionale

Il problema non può essere liquidato come il semplice effetto dell’esodo estivo. Ferragosto rende più evidente una difficoltà che si ripete da anni: la Sicilia dispone di infrastrutture che non riescono a rispondere in modo adeguato alla domanda di mobilità di cittadini, turisti, lavoratori e imprese.

Le code a Villa San Giovanni e Messina, le difficoltà per i Tir, i disagi aeroportuali e la saturazione dei treni sono tasselli della stessa crisi. Una crisi che produce effetti diretti sull’economia, sul turismo e sulla vita quotidiana di chi deve spostarsi.

Il tema non è soltanto il tempo trascorso in coda. È la mancanza di certezze, organizzazione e capacità di programmazione. Chi arriva prima dovrebbe poter contare su regole chiare e su un accesso ordinato agli imbarchi. Gli autotrasportatori dovrebbero poter lavorare senza restare bloccati per ore in percorsi inadeguati. I viaggiatori dovrebbero poter scegliere tra più modalità di trasporto realmente efficienti.

Invece, ogni estate, lo stesso copione si ripete. E lo Stretto, che dovrebbe essere una porta di collegamento tra la Sicilia e il resto del Paese, finisce per diventare il simbolo di una regione ancora alle prese con infrastrutture insufficienti e servizi incapaci di reggere l’urto della domanda.

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