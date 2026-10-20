Sicilia, arrivano piogge e temporali: vento fino a 80 km/h

Il maltempo torna in Sicilia e il peggioramento più significativo è atteso tra la tarda serata di martedì 20 ottobre e la notte successiva. Una perturbazione atlantica raggiungerà l’Isola a partire dal Trapanese, portando precipitazioni destinate a estendersi progressivamente a gran parte del territorio regionale. Non si escludono temporali, mentre lo Scirocco si intensificherà con raffiche sul Canale di Sicilia e nell’arcipelago delle Egadi.

Prima dell’arrivo della perturbazione, tuttavia, a Palermo e nel Palermitano le temperature massime saranno in aumento, con valori piuttosto elevati per il periodo. Una situazione che precederà il cambiamento delle condizioni atmosferiche previsto nelle ore serali.

Il peggioramento interesserà anche il resto d’Italia, dove sono attese 48 ore di precipitazioni, localmente molto abbondanti. Le situazioni più critiche sono previste al Nord-Ovest, soprattutto in Liguria, ma gli effetti del sistema perturbato raggiungeranno progressivamente anche le regioni centro-meridionali.

Meteo Sicilia, piogge in arrivo: le zone interessate

La giornata di martedì 20 ottobre sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio saranno possibili piovaschi lungo il versante ionico dell’Isola, mentre altrove il tempo si presenterà inizialmente più variabile. Il cambiamento più importante arriverà nella tarda serata, quando le prime piogge associate alla perturbazione raggiungeranno la provincia di Trapani.

Durante la notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, le precipitazioni tenderanno a estendersi a gran parte della regione, con la possibilità che si sviluppino anche fenomeni temporaleschi. Non tutte le zone saranno necessariamente interessate con la stessa intensità, ma il quadro meteorologico indica un peggioramento diffuso rispetto alle condizioni delle ore precedenti.

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