Sicilia Express: il ritorno di Ficarra e Picone con una nuova serie comedy natalizia, dal 5 dicembre su Netflix. VIDEO

Noto – Ficarra & Picone stanno per tornare con un nuovo progetto: si intitola Sicilia Express ed è una serie comedy in cinque episodi che il duo siciliano non solo interpreta, ma scrive e dirige.

L’uscita è fissata per il 5 dicembre, in esclusiva su Netflix, giusto in tempo per le festività natalizie. In attesa di vederla, sono già disponibili le prime immagini e una clip che offre un assaggio del tono e dell’atmosfera della serie.

Ficarra e Picone rinnovano in questo modo la loro collaborazione con il colosso dello streaming, con cui già aveva lavorato per le due stagioni di Incastrati, la loro prima serie televisiva uscita tra il 2022 e il 2023. All’inizio di quest’anno, invece, erano tornati nelle sale cinematografiche con L’Abbaglio, film diretto da Roberto Andò e ambientato durante il Risorgimento italiano.

La storia ruota intorno a Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che vivono divisi tra Milano, dove lavorano, e la Sicilia, dove li aspettano le rispettive famiglie. Tutto sembra scorrere come sempre, fino a pochi giorni prima di Natale, quando i due fanno una scoperta incredibile: un portale magico che rischia di rivoluzionare completamene le loro vite…

Accanto al duo comico siciliano ci saranno anche Katia Follesa e Barbara Tabita, in un cast che promette leggerezza e comicità, ma con un tocco surreale. La serie è prodotta da Tramp Limited e vede alla scrittura, oltre al duo, anche Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Con questi cinque episodi, quindi, Ficarra e Picone promettono di portare un po’ della loro consueta leggerezza in tutte le case degli italiani (e degli abbonati a Netflix), condita dall’immancabile critica ai problemi del Paese e in special modo all’emigrazione dal Sud al Nord, che ogni anno porta migliaia di lavoratori a lasciare la propria terra d’origine.

Le scene in Sicilia sono girate a Noto, nel siracusano.

