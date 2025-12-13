Sicilia Express rinvia la vendita dei biglietti al 16 dicembre

Delusione per chi vive nel Continente e deve fare ritorno dell'Isola

Torino – Delusione per chi vive nel Continente e deve fare ritorno dell'Isola

Il Sicilia Express, il treno turistico che la Regione Siciliana finanzia per il rientro a buon prezzo dei fuorisede, riserva amare sorprese. Il click per accaparrarsi biglietto e posto a sedere, previsto in un primo tempo, per oggi 13 dicembre, è stato infatti rinviato. Il sito di Ferrovie dello Stato – Treni turistici italiani a cui collegarsi per l’acquisto, comunica che “a seguito di un disallineamento dei sistemi di vendita, i biglietti del treno Sicilia Express saranno disponibili a partire dal 16 dicembre alle ore 10:00”.

Per l’edizione 2025 del convoglio speciale di Natale, già collaudato lo scorso anno, sono previste due partenze, sempre da Torino e con fermate in diverse città: il 20 dicembre con rientro 5 gennaio 2026 e il 27 dicembre con rientro il 10 gennaio 2026, con costi che vanno dai 24,90 ai 29,90 euro. I posti disponibili dovrebbero essere 600 per ciascun convoglio.

