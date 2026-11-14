Sicilia, finisce il caldo anomalo: da domenica tornano piogge e temporali

Una nuova perturbazione è in arrivo da domenica 15 novembre, con precipitazioni diffuse dalla Sardegna al Tirreno fino alla Sicilia. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sottolinea come il miglioramento della giornata di sabato rappresenti soltanto una parentesi temporanea all’interno di una circolazione atmosferica ancora dinamica.

Dopo aver toccato punte di 27-28°C nei giorni precedenti sulla Sicilia, le temperature subiranno inoltre una generale diminuzione riportandosi nelle medie stagionali: il calo sarà più sensibile sul versante adriatico e, nei valori massimi diurni, anche al Nord-Ovest.

Domenica 15 novembre un nuovo peggioramento si avrà sul versante tirrenico: sono attese precipitazioni diffuse dalla Toscana fino alla Sicilia, nonché su Sardegna, Umbria e settori appenninici occidentali, con apporti compresi tra 15 e 35 mm/24h e picchi localmente superiori tra Lazio e Campania (circa 35 mm a Salerno). Tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre, si registrerà una nuova intensificazione delle precipitazioni al Nord e lungo la fascia tirrenica, con nevicate sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri (accumuli di 20-40 cm) e rinforzo dei venti meridionali fino a 55-70 km/h.

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