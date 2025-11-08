Sicilia Game Expo 2025: tra K-Pop, Goldrake e realtà virtuale

Catania – Il gioco, in tutte le sue forme, sarà il protagonista della seconda edizione di Sicilia Game Expo, che si svolgerà a SiciliaFiera, Misterbianco, i prossimi 15 e 16 novembre nei padiglioni B1, B2 e B3.

È arrivato, dunque, il tempo di rigiocare la partita da dove era stata conclusa l’anno scorso. Ma la “partita” di quest’anno avrà una portata eccezionale, a partire dallo spazio: 10.000 mq di esposizione, 1500 postazioni gioco, 55 stand, 25 artisti nell’artist alley, due aziende nazionali, 30 ospiti nazionali e internazionali, due aree palco, un’area conferenze, due aree mostre, spettacoli Kpop e Jpop. Arriva anche il fenomeno del momento, lo spettacolo dedicato alle

Un weekend tra realtà virtuale, cosplay, tornei, artisti internazionali e spettacoli che accendono l’universo del divertimento digitale.

L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa, nella sede di SiciliaFiera, a Misterbianco, alla presenza del sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, il consigliere comunale e provinciale Ninni Anzalone e il presidente di SiciliaFiera, Nino Di Cavolo. “La seconda edizione punta a battere ogni record e a consolidare il suo ruolo di vetrina d’eccellenza per il mondo del gaming e delle nuove tecnologie” hanno detto gli organizzatori, Gaetano Puleo e David Rizzotti, durante la presentazione moderata da Giovanni Santangelo Lacanea. “SiciliaFiera si apre ai giovani, che potranno raggiungerci comodamente utilizzando la metropolitana – ha spiegato Nino Di Cavolo – Prendendo la metro da qualunque parte della città, si potrà scendere alla fermata Monte Po’ – SiciliaFiera e lì ci sarà una navetta gratuita in collaborazione con Amts che porterà direttamente all’ingresso della fiera”. Sul palco anche Marco Litrico che ha snocciolato i numeri che riguardano l’area dedicata ai giochi di ruolo e ai tornei di carte Magic e Pokemon. Non solo gioco, ma anche talk e approfondimenti dedicati ai genitori sul tema legato all’acquisto e alla fruizione dei videogame da parte dei bambini. In tema di videogame, arrivano anche due super star del web, youtuber da milioni di follower. Sbriser, 2 milioni di iscritti su Youtube, specializzato su videogiochi Mind Craft e Roblox, incontrerà il pubblico per un firma copie e un talk dedicato sull’area palco. Per gli appassionati di carte Pokemon, arriva Sguein che sabato “spacchetterà” live l’ultimissima release delle carte.

