Sicilia in prima pagina su Le Monde: “Troppi disastri climatici”

Giudizio pesante
di Redazione
Parigi – “La Sicilia dinanzi ai flagelli climatici“: questo il titolo di un lungo reportage con richiamo in prima pagina pubblicato oggi dal quotidiano Le Monde. “Inondazioni brutali, aumento del livello del mare, siccità drammatiche, incendi… I disastri climatici si coniugano in quest’isola con 5 milioni di abitanti. La sua popolazione vuole credere che si adatterà”, sintetizza il quotidiano francese, nella quarta puntata di una serie di reportage in diverse parti del mondo, intitolata ‘Un pianeta a +1,5 gradi”.
