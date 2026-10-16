Sicilia, la sfida del dopo PNRR: investimenti e imprese per rilanciare il Mezzogiorno

Siracusa – Superare la gestione delle emergenze e costruire un modello di sviluppo capace di attrarre investimenti, rafforzare le imprese e trattenere i giovani talenti. È il tema al centro del forum “Un Sud in trasformazione – Dall’emergenza al metodo, attrarre chi crea futuro”, promosso dallo Studio Legale Tescione e Associati, con il patrocinio di Confindustria Siracusa, che si è svolto al Grand Hotel Villa Politi.

Ad aprire e concludere i lavori è stato Giulio Fortunato Tescione, fondatore dello studio promotore, che ha posto l’attenzione sulla necessità di superare le politiche legate alle emergenze e ai finanziamenti straordinari. La sfida, secondo l’impostazione proposta da Tescione, è costruire un metodo stabile di sviluppo, fondato sulla programmazione, sulla collaborazione tra pubblico e privato e sulla capacità di trasformare le risorse disponibili in investimenti duraturi.

Particolarmente significativo l’intervento di Stefano Piccaluga, responsabile Grandi Investimenti di Invitalia, che ha ricordato come circa l’80% degli strumenti agevolativi gestiti dall’Agenzia sia destinato al Mezzogiorno.

Piccaluga ha evidenziato che il PNRR ha introdotto un modello basato su obiettivi misurabili, scadenze definite e certezza finanziaria. Un metodo efficace soprattutto per le tecnologie mature, mentre nei settori emergenti tempi troppo stretti possono determinare difficoltà e bandi deserti.

Per la programmazione 2028-2034 ha indicato la necessità di concentrare gli interventi su settori strategici come idrogeno verde, semiconduttori, biotecnologie e automotive, differenziando gli incentivi in base alla maturità delle tecnologie.

Al confronto ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, intervenuto sulle politiche di sostegno alle imprese, sull’innovazione e sull’attrazione di nuovi investimenti.

Filippo Lolla, della Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, ha affrontato il ruolo della finanza straordinaria, dell’accesso ai capitali e delle aggregazioni aziendali per favorire la crescita dimensionale e la competitività delle imprese meridionali.

Presenti anche Andrea Ciaffi, dirigente dell’Area Europa della Conferenza delle Regioni, e Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa.

Una seconda sessione è stata dedicata alla capacità del Mezzogiorno di attrarre e trattenere talenti, con la partecipazione dei rettori Francesco Billari della Bocconi, Massimo Midiri dell’Università di Palermo e Paolo Scollo dell’Università Kore di Enna, insieme ad Anna Amati di Eureka! Venture SGR.

Il messaggio emerso dal forum è la necessità di preparare il Mezzogiorno alla fase successiva al PNRR, puntando su investimenti privati, innovazione e capitale umano. Non soltanto nuove risorse, dunque, ma un metodo capace di trasformarle in crescita economica e occupazione stabile.

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