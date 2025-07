Sicilia, mare caldo fino a 40 metri di profondità

Nell’area protetta di Capo Milazzo le temperature hanno segnato un +2,54°C, mentre a Plemmirio +2,23°C con anomalie termiche che si sono estese fino a 40 metri di profondità. Entrambe le aree hanno sperimentato ondate di calore sia estive che invernali, contribuendo al quadro generale di riscaldamento delle acque siciliane.

È quanto emerge dal Report Mare Caldo 2024 di Greenpeace Italia, che monitora da 5 anni gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina del Mediterraneo. Il monitoraggio è stato condotto in 12 stazioni distribuite lungo le coste italiane, in Sicilia le aree coinvolte sono: AMP Capo Milazzo e AMP Plemmirio.

Ma come conoscere i nostri mari e tutelari? Alla vigilia della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo (8 luglio), arriva “Il Mare in Tasca”, una guida pratica per conoscere il Mare Nostrum e proteggerlo con consapevolezza. Nel Vademecum, consigli e curiosità sul bacino marino, come per esempio la scelta delle creme solari; la differenza tra Oceano e Mar Mediterraneo; curiosità su abitanti del mare come la foca monaca, gli squali, i delfini e i capidogli, tra i mammiferi e pesci più a rischio.

