Sicilia, medici in fuga dagli ospedali: quadruplicate le dimissioni volontarie

Palermo – La sanità pubblica siciliana continua a fare i conti con una crisi strutturale del personale. È quanto emerge dall’analisi del Centro Studi Anaao Assomed sul personale medico ospedaliero del Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra il 2015 e il 2025. Per la Sicilia, i dati elaborati sulla base delle fonti ONAOSI, Conto Annuale del Tesoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze evidenziano organici sostanzialmente inferiori a quelli di dieci anni fa e un aumento delle uscite volontarie dal servizio.

Nel 2015 i dirigenti medici in servizio in Sicilia erano 9.394. Nel 2024 il dato è sceso a 9.171. Parallelamente, è cambiata anche la composizione anagrafica del personale. L’età media si è ridotta soprattutto tra le donne medico, passando da 53,1 anni nel 2015 a 48,7 nel 2024, con una diminuzione di 4,4 anni. Tra gli uomini il calo è stato di 3,2 anni, da 56,2 a 53 anni.

Assunzioni, il picco nel 2023

Sul fronte del reclutamento, le assunzioni a tempo indeterminato sono partite da un livello particolarmente basso: appena 13 nel 2015. Il numero è progressivamente cresciuto fino al picco di 951 nel 2023, per poi scendere a 617 nel 2024 e risalire a 751 nel 2025.

Diverso l’andamento delle assunzioni a tempo determinato. Erano 1.151 nel 2015 e hanno raggiunto il massimo nel 2017, con 1.700 ingressi. Nel 2024 il dato è sceso a 770.

Pensionamenti e dimissioni

Un altro elemento riguarda le uscite dal servizio. I pensionamenti rappresentavano il 2,9 per cento del personale nel 2015, pari a 273 unità. Il dato ha raggiunto il picco nel 2020, con il 7 per cento e 628 pensionamenti, per attestarsi nel 2024 al 5,9 per cento, pari a 537 unità. Nel 2025 i pensionamenti sono stati 323.

A destare particolare attenzione sono però le dimissioni volontarie. Nel 2015 erano state 63, pari allo 0,7 per cento. Nel 2018 avevano raggiunto un primo picco, con 203 casi e una quota del 2,2 per cento. Nel 2024 il dato era sceso a 117 dimissioni, l’1,3 per cento, per poi arrivare nel 2025 a 479 casi.

Nel complesso, secondo l’analisi dell’Anaao Assomed, nel decennio il trend regionale ha registrato un incremento di 0,6 punti percentuali. Il saldo del 2025 risulta negativo, anche se i dati dell’ultimo anno sono ancora da confermare.

Lombardo: “Si perde capitale umano”

“Questi elementi certificano una realtà da tempo vissuta dai cittadini siciliani e che Anaao Assomed Sicilia ha sempre denunciato: la progressiva perdita del prezioso capitale umano del nostro S.S.R., medici e dirigenti sanitari, professionalmente già maturi e formati, che stanno abbandonando le corsie degli ospedali”, afferma la segretaria regionale di Anaao Assomed Sicilia, Elisabetta Lombardo.

“È allarmante – aggiunge – che nella nostra regione nel 2025 le dimissioni volontarie siano quadruplicate rispetto al 2015 e che siano di gran lunga superiori ai pensionamenti”.

Per Lombardo, tra gli elementi positivi c’è il reclutamento di giovani medici favorito dal cosiddetto Decreto Calabria, misura che, secondo Anaao Assomed, ha consentito l’accesso ai concorsi ospedalieri a medici che altrimenti non avrebbero potuto parteciparvi, contribuendo a contrastare la carenza di specialisti.

“Il dato positivo – sottolinea la segretaria regionale – è che il Decreto Calabria, misura fortemente voluta da Anaao Assomed, ha permesso il reclutamento di giovani medici, che altrimenti non avrebbero potuto accedere ai concorsi ospedalieri, arginando la carenza di specialisti negli ospedali. I medici siciliani sono più giovani, con un’età media che si è abbassata soprattutto per le donne medico di 4,4 anni”.

Le richieste dell’Anaao

Per contenere il calo della demografia medica e tutelare il Servizio sanitario pubblico, Anaao Assomed chiede di rendere strutturale il Decreto Calabria, trasformando l’attuale percorso di formazione specialistica in un vero e proprio contratto di formazione-lavoro.

Tra le richieste c’è anche il superamento definitivo del tetto di spesa per il personale, considerato dall’organizzazione sindacale un ostacolo alle assunzioni nelle aziende sanitarie. L’Anaao chiede inoltre retribuzioni in linea con gli standard europei.

Un capitolo riguarda la sicurezza negli ospedali. Secondo il sindacato servono strutture più sicure, presidi fissi nei pronto soccorso, una rigorosa applicazione delle norme contro le aggressioni e una riorganizzazione degli spazi.

L’attenzione viene posta anche sul rapporto tra lavoro e vita privata, con la tutela dei riposi e della genitorialità. Tra le proposte figura inoltre una politica di incentivi economici e di carriera per le sedi disagiate e per il Mezzogiorno.

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