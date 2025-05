Sicilia nella morsa del maltempo, allagamenti: donna rischia di annegare

Sicilia nella morsa del maltempo. Le immagini realizzate a Palma di Montechiaro (Agrigento) mostrano i danni provocati da un downburst, una raffica improvvisa e potente che ha investito l’area con forza devastante.

A Trabia (Palermo) i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per una richiesta di soccorso da parte di una donna rimasta bloccata con l’autovettura quasi completamente sommersa dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge e allagamenti verificatisi nel corso della giornata. In particolare, uno dei due militari immergendosi nelle acque piovane ha salvato la donna con l’aiuto di un passante.

La piccola frazione di Ginostra, nell’isola di Stromboli, è di nuovo in ginocchio. La pioggia, che da un paio d’ore cade sull’arcipelago, è tornata a far esondare i torrenti del borgo, con l’acqua che ha trascinato sulle stradelle portando fango, pietre e detriti vari, rendendole impraticabili. Il borgo è anche senza luce in quanto l’acqua avrebbe invaso la centralina elettrica. La situazione sta creando forti disagi non solo ai residenti ma anche al nutrito numero di turisti arrivato ieri nel borgo (video dalla pagina di Stromboli Stati d’animo).

In gran parte dell’isola la situazione meteo è peggiorata nel pomeriggio, soprattutto in territorio di Palermo, Agrigento e Messina dove si è intensificata la pioggia.

