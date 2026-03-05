Sigonella, droni Triton statunitensi partiti dalla base in Sicilia e diretti verso il Golfo

Gli Stati Uniti non hanno ancora chiesto ufficialmente l'utilizzo di Sigonella per scopi bellici

Lentini, Siracusa – Negli ultimi giorni diversi droni di sorveglianza statunitensi MQ-4C Triton sono stati osservati decollare dalla base siciliana di Sigonella per missioni di lunga durata dirette verso il Mediterraneo orientale e, con ogni probabilità, verso l’area del Golfo. Il pattern dei voli suggerisce un possibile cambiamento temporaneo nel modo in cui la Marina degli Stati Uniti gestisce le proprie operazioni di intelligence nella regione.

Missioni più lunghe ma basi più sicure

Tradizionalmente, quando questi velivoli senza pilota sono impegnati nel monitoraggio del Golfo Persico, vengono schierati in basi avanzate negli Emirati Arabi Uniti, in particolare nell’area di Abu Dhabi. Da lì possono sorvegliare rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e parte del Mar Arabico.

Negli ultimi giorni, tuttavia, alcuni tracciamenti di volo indicano che determinate missioni di sorveglianza potrebbero essere effettuate direttamente dalla base di Sigonella, in Sicilia. Questa scelta comporta distanze operative più lunghe, ma consente di operare da una base considerata più sicura dal punto di vista militare e politico.

Secondo analisi indipendenti sul traffico aereo militare, in una fase di crescente tensione regionale le installazioni statunitensi nel Golfo potrebbero essere percepite come più esposte a possibili ritorsioni o minacce.

Il ruolo strategico della base di Sigonella

Sigonella rappresenta da decenni uno dei nodi più importanti della rete di intelligence e sorveglianza statunitense e della Nato nel Mediterraneo. La base ospita infrastrutture dedicate alla raccolta di informazioni, alla gestione di velivoli senza pilota e al coordinamento delle missioni ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Utilizzare questa piattaforma consente agli Stati Uniti di mantenere una copertura informativa costante su vaste aree che vanno dal Mediterraneo orientale fino alle rotte energetiche del Golfo, riducendo al tempo stesso la dipendenza da basi più vicine ai teatri di crisi.

Cos’è il drone MQ-4C Triton

L’MQ-4C Triton è un drone ad alta quota progettato specificamente per la sorveglianza marittima su vasta scala.

